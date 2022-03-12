«Северсталь» впервые сыграет 7-й матч в серии плей-офф КХЛ

«Северсталь» предстоит провести первый в истории седьмой матч серии плей-офф.

Команда тренера Андрея Разина одержала победу над московским «Динамо» в шестой игре (3:2) и сравняла счет в серии – 3-3.

Таким образом, команды проведут решающую игру 14 марта в Москве. Это будет первый в КХЛ седьмой матч для .

До этого серии плей-офф череповецкой команды заканчивались как минимум в шести играх.

«Северсталь» и «Динамо» проведут 7-й матч. Череповчане сравняли счет в серии, выиграв 6-ю игру