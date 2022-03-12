Разин о потасовке в конце игры с «Динамо»: «Когда люди выбирают оппонента на две головы меньше – это фу!»

дал комментарий после победы над «Динамо» (3:2) в шестом матче серии Кубка Гагарина.

– Для начала хочу поздравить с днем рождения. 35 лет – хороший возраст. Вместе с нами он подарил сегодня болельщикам праздник.

Ребят – с победой. Наконец-то. Я ждал этого момента очень давно: седьмая игра – самое вкусное, что может быть в плей-офф. Мы готовимся.

– Когда «Динамо» включается на полную, у вас есть понимание, как их останавливать?

– Это же «Динамо»! У них собраны хороший хоккеисты. Когда они в форме, они на ходу, нам приходится тяжело. Работаем.

– «Северсталь» тем запросом в эпизоде со второй шайбой дала возможность вернуться в игру?

– Мы им дали возможность первым пропущенным голом. Я вообще не видел той ситуации.

Знаете, наш видеотренер сидит рядом и с бывшим судьей, и они оба сказали, что там было движение рукой, человек ловил шайбу.

Мы же подавали в разные моменты. Где-то они это признают, где-то там лишняя камера висит, и они рассматривают с другого ракурса. Все бывает, что тут говорить. Мы дали глоток воздуха именно первой пропущенной шайбой.

– Как оцените эти стычки в концовке? Насколько они обоснованы? Зачем они были нужны, когда результат уже был решен?

– Там все понятно. Чего говорить? Даже не хочется обсуждать. Когда люди выбирают оппонента на две головы меньше, это… фу! Можно только так сказать.

Что касается игры в концовке… Мы же все смотрели Олимпийские игры, когда наши отыгрались в меньшинстве в финале.

Хоккейные люди сделали выводы из той ситуации. Зачем что-то делать, если есть возможность подержать шайбу, – сказал главный тренер «Северстали».

Няттинен и Бойков подрались в конце 6-го матча «Северстали» и «Динамо». Потасовки начались из-за действий О′Делла