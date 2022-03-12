Карандин о судействе серии «Ак Барс» – «Авангард»: «Не безошибочное, но ровное. Хартли к такому не привык, отсюда нервы и жесты»

Юрий Карандин высказался о поведении главного тренера .

– Много споров вокруг серии – «Авангард».

– С уважением отношусь к Бобу Хартли, вне всяких сомнений, это крепкий тренер, который дает результат. Другое дело, что он привык к тепличным условиям. Это касается и географии – «Авангард», формально являясь соседом «Сибири», базируется в Балашихе и летает в несколько раз меньше, чем остальные клубы Восточной конференции.

Это касается и судейства, когда многие арбитры применяют к Хартли мягкий подход, много с ним общаются, попадают под ауру.

Кстати, если Хартли в следующем сезоне все-таки доедет до Сибири, то заслужит в нашем регионе уважение. Но, если откровенно, у нас в Новосибирске и Омске в это мало кто верит.

– Вернемся к судейству.

– На мой взгляд, в серии Казани и Омска оно не безошибочное, но ровное. Мне кажется, Хартли к такому не привык, отсюда нервы и жесты.

Плюс все мы знаем о политической ситуации, в Канаде она довольно жесткая, в жернова пропаганды там попал даже Уэйн Гретцки.

Что уж говорить о Хартли, который продолжает работу в России, что наверняка вызывает у него на родине раздражение. Возможно, на канадского тренера «Авангарда» это тоже давит, он выглядит взвинченным, что мешает в профессии, – считает бывший советский арбитр.