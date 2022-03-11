Вайсфельд о Хартли: «Удивляет, как много судьи позволяют ему во время матчей. Это продолжается уже не первый год»

Леонид Вайсфельд считает, что судьи многое позволяют Бобу Хартли во время матчей.

После пятой игры серии с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 3-2) главный тренер «Авангарда» подошел к судейской комнате в «Татнефть Арене», дождался выхода руководителя департамента судейства КХЛ Алексея Горского и несколько минут разговаривал с ним.

Во время разговора Хартли активно жестикулировал, а в конце беседы, повернувшись к собеседнику боком, показал локоть.

«Мы не знаем, о чем Хартли говорил с Горским на этом видео. Может быть, они обсуждали рыбалку? Также мы не знаем, что именно значил жест, который показал Хартли. Может быть, он изображал действия хоккеистов на льду? Так что у меня большие сомнения, что конкретно это видео может стать предметом для каких-либо санкций.

Меня удивляет, насколько много судьи позволяют Хартли во время матчей. Это продолжается уже не первый год. Так что, наверное, не стоит удивляться, что он позволяет себе такое после матчей», – сказал бывший арбитр и генменеджер клубов КХЛ в интервью «Бизнес Online».

Кожевников о Хартли: «Его жесты – только начало. Посмотрим, что он начнет говорить о России, когда вернется домой»