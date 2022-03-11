Хартли эмоционально поговорил с главой департамента судейства КХЛ после матча с «Ак Барсом» и показал локоть

Боб Хартли жестко пообщался с главой департамента судейства КХЛ и показал локоть.

Как сообщает «Бизнес Online», это произошло после пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и (3:4 ОТ, 3-2).

Главный тренер и тренер вратарей Сергей Звягин подошли к судейской комнате в «Татнефть Арене».

Они дождались выхода руководителя департамента судейства КХЛ Алексея Горского и несколько минут разговаривали с ним.

Во время разговора Хартли активно жестикулировал, а в конце беседы, повернувшись к собеседнику боком, показал локоть. Горский, в свою очередь, развернулся и покачал головой.

На послематчевой пресс-конференции Хартли критиковал судейство. В частности, он заявил, что защитника Семена Чистякова в конце третьего периода ударили в голову.

На матче работали главные судьи Алексей Белов и Денис Наумов.