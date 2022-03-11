Кожевников о Хартли: «Его жесты – только начало. Посмотрим, что он начнет говорить о России, когда вернется домой»

считает, что тренер «Авангарда» Боб Хартли все время чем-то недоволен.

В серии первого раунда Кубка Гагарина омский клуб играет с (3-2).

– «Ак Барс» смог переломить ход в серии против «Авангарда»?

– Трудно сказать, кто выиграет в этой серии. По логике в следующем матче должен победить «Ак Барс». Игра-то равная: сначала три раза повезло «Авангарду», теперь должно везти и сопернику. Казани уже ничего терять, их приперли к стенке.

– Как вы относитесь к тому, что главный тренер показал оскорбительный жест судьям после заключительного матча?

– Если это нравится руководству клуба, то пускай Хартли там сидит. Нас чешут, а мы их лелеем. Показываем свою порядочность, но непонятно для кого и для чего.

Думаю, эти его жесты – только начало. Потом посмотрим, что он начнет говорить о России, когда вернется домой. Сто процентов станет всех «поливать». Хартли все время чем-то недоволен здесь – то судейством, то еще чем, – сказал двукратный олимпийский чемпион.