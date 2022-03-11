«Авангард» могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за поведение Хартли после 5-го матча с «Ак Барсом»

«Авангард» может получить штраф по итогам пятого матча серии против «Ак Барса».
Как сообщает «Бизнес Online», омский клуб может быть оштрафован на 300 тысяч рублей за действия своего главного тренера Боба Хартли.
После игры канадец направился к судейской комнате, возле которой несколько минут общался с руководителем департамента судейства КХЛ Алексеем Горским.
Хартли мог нарушить подпункт 1.18 пункта 1 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ о вмешательстве должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судейской бригады, проводящей матч, до, во время и после окончания матча при допущении оскорблений, угроз физической расправы и иных.
Также в регламенте говорится о противоправных действиях по отношению к инспектору матча, кем и являлся Горский.
За нарушение данного пункта в спортивном регламенте на клуб может быть наложен штраф в размере 300 тысяч рублей.