«Авангард» могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за поведение Хартли после 5-го матча с «Ак Барсом»

может получить штраф по итогам пятого матча серии против .

Как сообщает «Бизнес Online», омский клуб может быть оштрафован на 300 тысяч рублей за действия своего главного тренера .

После игры канадец направился к судейской комнате, возле которой несколько минут общался с руководителем департамента судейства КХЛ Алексеем Горским.

Хартли мог нарушить подпункт 1.18 пункта 1 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ о вмешательстве должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судейской бригады, проводящей матч, до, во время и после окончания матча при допущении оскорблений, угроз физической расправы и иных.

Также в регламенте говорится о противоправных действиях по отношению к инспектору матча, кем и являлся Горский.

За нарушение данного пункта в спортивном регламенте на клуб может быть наложен штраф в размере 300 тысяч рублей.