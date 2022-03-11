Кожевников об «Авангарде»: «Хартли – однодневка, о развитии клуба не думает. Игра в 2 пары защитников – проблема тренера великого»

раскритиковал главного тренера .

После 5 матчей серии первого раунда Кубка Гагарина сократил отставание до минимума – 2-3.

«Сначала везло «Авангарду», теперь в овертаймах везет «Ак Барсу». Упрямая игра, обе команды оказывают сопротивление, показывают один стиль. Есть забивающие люди, вот они и забивают. Вратари играют главную роль, Грубец тащит у «Авангарда», у Казани – Билялов.

Психологическое преимущество – это утрированная вещь. Эмоционально – да, а там, на сколько физики хватит. По крайней мере, физически казанцы выглядят посильнее, моментов они создают больше.

То, что «Авангард» фактически играет в две пары защитников, – это проблема тренера великого. Надо было накатывать игроков, но Хартли же однодневка, не думает о развитии клуба. Конечно, это может стать ключевым фактором в серии, тяжело играть в две пары.

«Авангарду» надо побеждать, чтобы не доводить дело до седьмого матча. Трудно что-то поменять, когда команда уже играет. Но многим хотелось бы, чтобы в этой серии было семь матчей.

Кэмпфер и Хартли? У Хартли все время кто-то виноват», – сказал Кожевников.