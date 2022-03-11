Никита Щитов: «Салават» даст бой «Трактору», несмотря на потерю лидеров. Раненый зверь тоже опасен»

считает, что у «Трактора» больше шансов на победу в серии с «Салаватом».

– Интересная серия нас ожидает. Для начала хотел бы сказать, что вызывает уважение позиция главного тренера «Салавата» Томи Лямся. Он, несмотря ни на что, никуда не уехал, не бросил свою команду и выдерживает психологическое давление, которое, наверняка, идет с его Родины. Легионеры Уфы это выдержать не смогли.

Также заслуживают уважение иностранцы , которые также борются. То, что руководство челябинского клуба смогло сохранить всех легионеров, это будет для них дополнительным плюсом.

Но раненый зверь тоже очень опасен. «Салават Юлаев», несмотря на потерю лидеров, даст бой. Могут хорошо проявить себя новички, вызванные из . Все-таки «Салават» неплохо укомплектован. Но преимущество на стороне «Трактора» – у него идет поступательное движение: в прошлом году челябинцы попали в плей-офф, но проиграли «Салавату» в первом раунде, а сейчас в регулярке выступили лучше. Команда хорошо сформирована, создан крепкий коллектив, который даже не хотят покидать легионеры. Поэтому у «Трактора» больше шансов на победу в серии. Однако хоккей – дело непредсказуемое. Думаю, будет как минимум шесть игр в серии.

– В прошлом году Томи Лямся уверенно обыграл команду . Получается, у него есть победный опыт?

– В целом опыта у Гатиятулина больше, чем у Лямся, – он далеко не первый год работает главным тренером, входил в тренерский штаб сборной России. В 2018 году Гатиятулин обыгрывал «Салават Юлаев» и выходил в финал конференции. В прошлом сезоне Лямся победил, но не стоит забывать, что у «Салавата Юлаева» были все легионеры, а сейчас их просто нет.

В Уфе все равно осталась опытная команда, и посмотрим теперь на нее в противостоянии с по-настоящему сильным соперником, – сказал экс-защитник .

Серия «Салават» – «Трактор» стартует 17 марта, СКА – «Спартак» – 18 марта