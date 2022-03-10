Гимаев-младший о Кадейкине против «Сибири»: «Не сыграл на Олимпиаде и реализовывает амбиции»

отметил игру форварда в плей-офф .

выиграл 4 из 5 матчей с в 1/8 финала Кубка Гагарина и вышел в следующий раунд.

«Надо сказать, что вместе с «Салаватом» без легионеров осталась и «Сибирь». Это финны Сятери и Йокипакка, Шор. Остались Липон, который не сильнее российских хоккеистов, и Чайковски. Поэтому говорить о том, что «Салават» играл без легионеров, а «Сибирь» – с ними, я бы не стал.

Мы сегодня видели, что Кадейкин отдал великолепную передачу на Кулемина, а Тихонов прекрасно ассистировал Кузьмину. Оба этих игрока проявили себя с лучшей стороны.

Надо сказать, что в Уфе сделана ставка на тройку Кадейкина. Сейчас у них со Шмелевым и Кулеминым больше возможностей играть в большинстве, они выходят на лед в ключевых моментах. Ребята чувствуют веру и поддержку тренерского штаба, которая всегда окрыляет, и тот же Кадейкин подтверждает это своей игрой.

Он очень мотивирован, ведь у него так и не получилось сыграть на Олимпиаде. Сейчас Александр реализовывает свои амбиции.

Все молодые игроки «Салавата» – красавцы. Они поочередно берут на себя лидерские качества. Не сказал бы, что кто-то из них играет лучше других.

Да, «Салават» потерял ударную финскую тройку. Но, если мыслить стратегически, это дает возможность раскрыться молодым игрокам. В последнее время у «Салавата» подросло хорошее поколение, к которому можно причислить Алалыкина, Башкирова, Пустозерова, Пименова и других. Они сейчас получают больше игрового времени, и этот опыт нельзя недооценивать. Он поможет им в дальнейшем», – отметил комментатор.