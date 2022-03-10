Мартемьянов о 2:3 с «Салаватом»: «Сибири» не хватило мастерства. Сезон прошел на четверочку»

назвал нехватку мастерства причиной поражения «Сибири» от «Салавата».

победил со счетом 3:2 в 5-м матче серии плей-офф и вышел в 1/4 финала.

– Игра была равная до первого гола. Потом немного команда сникла.

Старались перевернуть матч, в некоторых моментах у нас это получалось. Некоторые люди были не готовы к таким матчам.

Сезон прошел на четверочку. Не хотелось так рано заканчивать сезон.

– Чего не хватило команде?

– Мастерства. Когда «Салават» забросил второй гол, они выжали из него максимум. У нас были моменты и похлеще. Где-то не хватило хладнокровия, уверенности и опыта.

– Кем из молодых игроков остались довольны?

– Парни прогрессируют. Они неплохие ребята, есть куда расти. Для них это колоссальный опыт. Парни умеют работать, – отметил главный тренер .