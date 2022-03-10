Тихонов-младший считает, что отъезд легионеров сплотил «Салават»: «Такие моменты и определяют характер команды»

-младший прокомментировал победу над «Сибирью».

Клуб из Уфы выиграл пятый матч серии со счетом 3:2 и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина.

– Непростой матч. Начали хорошо, в конце было много напряжения. Сделали болельщикам интересно. Хочу сказать спасибо бригадам меньшинства, которые играли в конце из-за меня. Было много удалений. Чуть больше забили в большинстве, чуть меньше пропустили в меньшинстве.

– Как считаете, можно ли сказать, что были лучше в скорости?

– Обе команды были хорошо готовы физически. Играли жестко, без пощады. У нас и у них была хорошая подготовка. Наша тактика была немного лучше. У нас был конкретный план, и мы его придерживались.

Серия была непростая, соперник сражался в каждой игре. Тяжело играть всегда на 100 процентов. Самое главное, что добились результата.

– В регулярке мало играли на вбрасываниях, а сейчас регулярно это делаете.

– Нет. Мы с Хохряковым набрались уверенности, создали особую систему, по которой сейчас играем.

– Отъезд легионеров сплотил команду?

– Да. Такие моменты и определяют характер команды. Понятно, что мы скучаем по парням. Они большая часть нашей команды. Сейчас должны появляться новые звезды. Наша молодежь показывает себя отлично.

– Что думаете о «Тракторе»?

– Сейчас есть пару дней: залечить свои болячки – и вперед. У нас должна быть короткая память. Сегодня отпраздновали и готовимся к «Трактору». Дальше будет интереснее, – сказал форвард «Салавата».