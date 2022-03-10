Лямся о 3:2 с «Сибирью»: «Салават» боялся играть первые 20 минут. Во 2-м периоде все получалось, но при 3:0 случилось два отскока»

высказался о выходе в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Клуб из Уфы обыграл (3:2) в 5-м матче серии плей-офф .

– Первые 20 минут команда боялась играть. Команда понимала, что сегодня хороший шанс завершить серию дома.

Второй период отличался от первого, у нас все получалось. Когда счет стал 3:0, то случилось два случайных отскока. Матч мог полностью перевернуться, но хорошо, что все закончилось.

Такие матчи нужны командам, где много молодых игроков. Это помогает им становиться лучше. Я горд тренировать эту команду. Отдельно хочу поблагодарить фанатов, их поддержка очень помогла.

– Почему при счете 3:1 стали отбрасываться, а не добивали соперника?

– В течение всего сезона я отмечал, что соперник также хочет забить. Им было нечего терять. Нам было непросто.

– Что стало ключевым в победе в этой серии?

– Отмечу игру Шарыченкова. Также доволен тем, как ребята отдавались на льду, выполняли установку. Все четыре звена действовали по плану.

– Рассчитывали, что удастся закончить серию за пять матчей?

– Для меня плей-офф всегда проходит в семь матчей, ты всегда готовишься к этому. Понимали, что серия может затянуться. Мы понимали, что можем играть лучше. Старались скинуть с себя давление.

– Что можете сказать о «Тракторе», с которым сыграете в следующем раунде плей-офф?

– Перед первой встречей с ними у меня будет более детальный ответ. Завтра будет первый день подготовки. Ранее у меня все мысли были о прошедшей серии. Мы будем в качестве «андердога». У них остались все лидеры, – отметил главный тренер «Салавата».