Лямся о 3:2 с «Сибирью»: «Салават» боялся играть первые 20 минут. Во 2-м периоде все получалось, но при 3:0 случилось два отскока»

Томи Лямся высказался о выходе «Салавата Юлаева» в 1/4 финала Кубка Гагарина.
Клуб из Уфы обыграл «Сибирь» (3:2) в 5-м матче серии плей-офф КХЛ.
– Первые 20 минут команда боялась играть. Команда понимала, что сегодня хороший шанс завершить серию дома.
Второй период отличался от первого, у нас все получалось. Когда счет стал 3:0, то случилось два случайных отскока. Матч мог полностью перевернуться, но хорошо, что все закончилось.
Такие матчи нужны командам, где много молодых игроков. Это помогает им становиться лучше. Я горд тренировать эту команду. Отдельно хочу поблагодарить фанатов, их поддержка очень помогла.
– Почему при счете 3:1 стали отбрасываться, а не добивали соперника?
– В течение всего сезона я отмечал, что соперник также хочет забить. Им было нечего терять. Нам было непросто.
– Что стало ключевым в победе в этой серии?
– Отмечу игру Шарыченкова. Также доволен тем, как ребята отдавались на льду, выполняли установку. Все четыре звена действовали по плану.
– Рассчитывали, что удастся закончить серию за пять матчей?
– Для меня плей-офф всегда проходит в семь матчей, ты всегда готовишься к этому. Понимали, что серия может затянуться. Мы понимали, что можем играть лучше. Старались скинуть с себя давление.
– Что можете сказать о «Тракторе», с которым сыграете в следующем раунде плей-офф?
– Перед первой встречей с ними у меня будет более детальный ответ. Завтра будет первый день подготовки. Ранее у меня все мысли были о прошедшей серии. Мы будем в качестве «андердога». У них остались все лидеры, – отметил главный тренер «Салавата».