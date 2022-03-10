Фетисов об апелляции РФС: «Рассмотрение в CAS должно быть незамедлительным. Интересы спортсменов попираются»

призвал срочно рассмотреть апелляцию РФС на отстранение от ЧМ-2022.

ФИФА и УЕФА временно запретили командам из России участвовать в международных турнирах, в связи с чем Российским футбольным союзом предпринята попытка обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

«Рассмотрение должно быть незамедлительным, так как речь идет о чемпионате мира. Обязательно нужно биться за свои права, в регламентных документах международных спортивных организаций, включая , ничего похожего нет.

И мы всегда говорили, что спорт – это то необходимое взаимодействие в мире, учитывая, что я играл долгое время в период холодной войны.

Была пара бойкотов, но такие решения принимались странами, а не международными организациями. Они призваны поддерживать идеи олимпизма, которые несут в себе возможность строить мосты, обсуждать проблемы, обсуждать то, как должно отстраиваться взаимодействие.

Все эти решения попирают интересы спортсменов, которые должны биться за свои права. Надо выставлять и материальные помимо моральных претензий, и я не знаю, насколько достаточно оснований у людей, которые будут защищать свои интересы», – отметил двукратный олимпийский чемпион.