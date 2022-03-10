Оши о Бэкстреме: «Парни мечтают провести хоть матч в НХЛ. А 1000 очков способны набрать единицы»

Теги Вашингтон Эдмонтон НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Ти Джей Оши Хоккей

Ти Джей Оши высказался о тысячном результативном действии Ларса Никласа Бэкстрема в НХЛ.

Шведский форвард «Вашингтона» в матче против «Эдмонтона» (3:4 ОТ) забросил шайбу и отдал голевую передачу. Теперь на его счету 1000 (263+737) баллов в 1037 матчах в лиге.

«Это потрясающее достижение. Парни надеются провести хоть одну игру в лиге, потом – 100, потом – 1000. А набрать 1000 очков способны лишь единицы. Так что это действительно впечатляет.

Все парни, и я в особенности, рады за Ника. Я знаю, что его ждет еще много результативных действий, но такое достижение впечатляет», – сказал нападающий столичной команды.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные