Оши о Бэкстреме: «Парни мечтают провести хоть матч в НХЛ. А 1000 очков способны набрать единицы»

высказался о тысячном результативном действии в .

Шведский форвард в матче против (3:4 ОТ) забросил шайбу и отдал голевую передачу. Теперь на его счету 1000 (263+737) баллов в 1037 матчах в лиге.

«Это потрясающее достижение. Парни надеются провести хоть одну игру в лиге, потом – 100, потом – 1000. А набрать 1000 очков способны лишь единицы. Так что это действительно впечатляет.

Все парни, и я в особенности, рады за Ника. Я знаю, что его ждет еще много результативных действий, но такое достижение впечатляет», – сказал нападающий столичной команды.