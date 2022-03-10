Крикунов об Овечкине: «Саша сделает все возможное, чтобы обойти Хоу в следующем году. Он может стать первым номером»

считает, что может побить рекорд .

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории . У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Я думаю, Саша поставил себе цель в этом сезоне обогнать и приблизиться по максимуму к Горди Хоу, поэтому он так играет и забивает.

Овечкин старается, двигается вперед, понятно, что не шумит, но зато делает свое дело. В этом году он не догонит Хоу, чемпионат идет к концу, но сделает все максимально возможное, чтобы в следующем году обойти канадца. Он может стать первым номером», – сказал бывший главный тренер сборной России.