Крикунов об Овечкине: «Саша сделает все возможное, чтобы обойти Хоу в следующем году. Он может стать первым номером»

Теги Вашингтон Владимир Крикунов Яромир Ягр Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Горди Хоу Хоккей

Владимир Крикунов считает, что Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Я думаю, Саша поставил себе цель в этом сезоне обогнать Яромира Ягра и приблизиться по максимуму к Горди Хоу, поэтому он так играет и забивает.

Овечкин старается, двигается вперед, понятно, что не шумит, но зато делает свое дело. В этом году он не догонит Хоу, чемпионат идет к концу, но сделает все максимально возможное, чтобы в следующем году обойти канадца. Он может стать первым номером», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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