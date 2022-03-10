Фетисов о давлении на Овечкина: «Не хотят, чтобы он забивал. Но Саша – сильный парень. Это его мобилизует еще больше!»

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Вячеслав Фетисов высказался о давлении на форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Саша – сильный парень. Это его мобилизует еще больше!

Его все эти годы хотят остановить. Не хотят, чтобы он забивал. Мы видим, насколько это его закалило. Это неприятно, но он молодец!» – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Овечкин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

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