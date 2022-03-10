Фетисов о давлении на Овечкина: «Не хотят, чтобы он забивал. Но Саша – сильный парень. Это его мобилизует еще больше!»

Вячеслав Фетисов высказался о давлении на форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Саша – сильный парень. Это его мобилизует еще больше!

Его все эти годы хотят остановить. Не хотят, чтобы он забивал. Мы видим, насколько это его закалило. Это неприятно, но он молодец!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Вашингтон» усилит охрану Овечкина: «Ситуация тяжелая»

Брайан Маклеллан: «На Овечкина оказывается невероятное давление. Он хороший человек и принимает все близко к сердцу»