Артем Божко: «У «Авангарда» достаточно проблем, которыми «Ак Барс» может воспользоваться»

Артем Божко считает, что у есть проблемы, которыми может воспользоваться.

– При счете 1-3 у «Ак Барса» есть потенциал, чтобы сравнять счет в серии и, возможно, победить?

– Скажу иначе. Я вижу достаточно проблем у «Авангарда», которыми «Ак Барс» может воспользоваться. Как я и говорил, это отсутствие иностранных защитников.

Если казанцы продолжат играть так же мощно, как и в четвертом матче, есть ощущение, что серия может затянуться. И это опять же не на руку омичам, практически лишенным возможности для ротации состава.

В обороне есть молодые Давыдов и Денисевич, но опыта игры в плей-офф эти ребята пока не имеют. Состав «Ак Барса» смотрится гораздо глубже и вариантов для маневра у тренерского штаба предостаточно, – сказал комментатор в интервью «Бизнес Online».