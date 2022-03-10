Артем Божко: «У «Авангарда» достаточно проблем, которыми «Ак Барс» может воспользоваться»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Артем Божко Богдан Денисевич Тимофей Давыдов Хоккей

Артем Божко считает, что у «Авангарда» есть проблемы, которыми «Ак Барс» может воспользоваться.

– При счете 1-3 у «Ак Барса» есть потенциал, чтобы сравнять счет в серии и, возможно, победить? 

– Скажу иначе. Я вижу достаточно проблем у «Авангарда», которыми «Ак Барс» может воспользоваться. Как я и говорил, это отсутствие иностранных защитников. 

Если казанцы продолжат играть так же мощно, как и в четвертом матче, есть ощущение, что серия может затянуться. И это опять же не на руку омичам, практически лишенным возможности для ротации состава.

В обороне есть молодые Давыдов и Денисевич, но опыта игры в плей-офф КХЛ эти ребята пока не имеют. Состав «Ак Барса» смотрится гораздо глубже и вариантов для маневра у тренерского штаба предостаточно, – сказал комментатор в интервью «Бизнес Online».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные