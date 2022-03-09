Вице-президент «Металлурга»: «Надо быть готовыми к жесткой борьбе во 2-м раунде Кубка Гагарина. С «Ак Барсом» или «Авангардом», видимо»

подвел итоги серии плей-офф между и (4-1).

Клуб из Магнитогорска благодаря сегодняшней победе со счетом 3:1 вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Первый матч («Металлург» проиграл со счетом 2:3 – прим. Sports.ru) был непоказательным – взаимодействие в игре складывалось тяжело, но видно, что физически мы были готовы. Во второй игре уже втянулись – столько времени было без игр, кроме товарищеских матчей.

Третья и четвертая игры показали, что мы на правильном пути. Сегодня игра была тяжелой, поскольку понимали, что вот сейчас серию можно было закончить. Да и «Барыс» никогда не был такой легкой командой – это команда с характером, есть мастеровитые игроки, нормальный тренерский подход.

Во втором раунде, по тому, как играют, мы встретимся, видимо, с кем-то из пары – . Это команды немного другого стиля, чем «Барыс». Надо быть готовыми к постоянной жесткой борьбе, но ничего непреодолимого нет, поэтому все эти вещи будут разбираться», – отметил вице-президент «Металлурга».