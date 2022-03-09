Вайсфельд о Квартальнове: «Тактического разнообразия у его команд не вижу. Если что-то пошло не так, тренер «Ак Барса» не знает, как это изменить»

поставил под сомнение тактическую грамотность Дмитрия Квартальнова.

под руководством Квартальнова уступает «Авангарду» (1-3) в 1/8 финала Кубка Гагарина.

– «Авангард» явно (3-1) доминирует в серии с «Ак Барсом». Почему командам традиционно не дается борьба в плей-офф?

– Проблема Квартальнова в том, что у его команд очень ограниченный тактический арсенал. И если в матче что-то пошло не так, то тренер «Ак Барса» не знает, как это изменить.

Ведь что такое тактика? Вот ты придумал план на игру. Но такой же план есть и у соперника. И, если игра вдруг пошла не так, как ты рассчитывал, надо срочно что-то менять. И по ходу матча, и по ходу серии. Тренер же находится на лавке не только для того, чтобы смены делать.

Хорошо к Квартальнову отношусь, но тактического разнообразия в игре его команд не вижу. Казанцы молодцы, что уперлись и вытянули четвертый матч. Но в то, что они способны выиграть у «Авангарда» еще три встречи, очень уж сложно поверить. Ну, если только форс-мажор случится. Например, у Шимон Грубец внезапно уедет, – отметил бывший генеральный менеджер клубов .