Артем Божко: «Ак Барсу» нужно играть с позиции силы, не закрываться. Только такой хоккей может принести успех с «Авангардом»

Артем Божко считает, что нужно играть с позиции силы в серии с «Авангардом» (1-3).

– Вы говорите, что Хартли не проигрывает Квартальнову тактически, но выигрывает ли он?

– Хартли, конечно, топ-тренер и много внимания уделяет мелочам. Стоит взглянуть, как много они играют в обороне в последних двух матчах. И даже в такой ситуации не так часто игрокам «Ак Барса» удается пролезать на пятак и создавать опасные моменты. Это показатель того, как четко выстроена оборона.

У всех игроков «Авангарда» в зоне обороны клюшки постоянно находятся на льду, а линии опасных передач на пятак почти всегда перекрыты. Нападающие своевременно выдвигаются на бросающих игроков обороны «Ак Барса» и оставляют им не так много опций для продолжения атаки.

«Ак Барсу» нужно играть с позиции силы, не закрываться – потому что только такой хоккей может принести успех с «Авангардом», который потерял двух важных защитников. Но нужно не проваливаться и правильно соблюдать баланс: один игрок всегда должен быть начеку и смотреть, что происходит за спиной. Потому что у хватает мастеров, которые могут воспользоваться предоставленными моментами.

И в итоге этот момент может стать ключевым, как, например, в третьей игре, когда забил . «Ак Барс» давил, но Грицюк убежал и попал точно в ворота, – сказал комментатор в интервью «Бизнес Online».