Олег Браташ: «Пожелал бы Овечкину еще разок привести «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли»

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Олег Браташ желает Александру Овечкину привести «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли.

«Пожелал бы ему еще разок привести «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли, а все личные достижения – хоккейный, личный бизнес», – сказал тренер молодежной сборной России.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Напомним, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

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