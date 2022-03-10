Олег Браташ: «Пожелал бы Овечкину еще разок привести «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли»

Олег Браташ желает привести к победе в Кубке Стэнли.

«Пожелал бы ему еще разок привести «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли, а все личные достижения – хоккейный, личный бизнес», – сказал тренер молодежной сборной России.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории . У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Напомним, Овечкин выиграл в 2018 году.