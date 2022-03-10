Давыдов о «Динамо»: «В Череповце Кудашов вернулся. Команда была заряжена и управляема, все линии четко работали. Это обнадеживает»

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Виталий Давыдов поделился мыслями об игре «Динамо» в серии против «Северстали» (2-2).

– «По-прежнему верю в «Динамо», – сказали вы после двух домашних поражений родного клуба. Ваша вера в Череповце команде помогла?

– Тут дело не в вере, а в мастерстве и настрое. Мне не понравились первые два матча серии, наша команда была инертна, я ее не узнавал. Но после 0-2 отступать было уже некуда – и в Череповце увидели настоящее «Динамо». 

Счет 2-2, считаю, по делу, теперь все начинается с чистого листа – в серии до двух побед. Сейчас очень тонкий момент, команде нужно правильно его воспринять.

– За счет чего «Динамо» прибавило?

– Хотим мы того или нет, но когда в команде почти месяц отсутствует главный тренер, это серьезный фактор. Поймите, главный тренер – особая фигура в любой команде, от него тянутся все ниточки и идет вся энергия. Как бы хорошо ни работали помощники, отсутствие главного всегда сказывается.

Но в Череповце я увидел, что Алексей Кудашов, можно сказать, вернулся. Команда была заряжена и управляема, все линии четко работали. Это обнадеживает, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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