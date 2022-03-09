Леонид Вайсфельд: «Северсталь» победу в серии с «Динамо» упускает, такое впечатление. Сама себя испугалась после 2-0»

чувствует, что «Северсталь» может проиграть серию плей-офф КХЛ .

– За счет чего скромная «Северсталь» сумела навязать маститому «Динамо» такую упорную борьбу в первом раунде?

– У меня, наоборот, создалось впечатление, что сейчас «Северсталь» победу в этой серии из рук упускает. Разин-то в успех верит, а вот его игроки – нет. Они же в четвертой встрече играли лучше, чем «Динамо», но матч все равно отдали.

В Москве они действовали гораздо более раскованно, когда фаворитами не были. И тут вдруг повели в серии 2-0. После этого череповецких игроков, похоже, затрясло. Потому что они изначально не верили, что могут «Динамо» обыграть. Хотя по качеству игры сопернику как минимум не уступают.

Нынешнюю «Северсталь» можно сравнить с ХК МВД Олега Знарка в сезоне-2009/10. И вот тот Знарок мог вселить в людей уверенность. Разин – тоже очень харизматичный человек, но ему этого сделать пока не удается. А в этой серии психология решит все. Потому что играет «Северсталь», повторюсь, очень хорошо.

С чем это связано? Череповчане – молодая и хорошо обученная команда. Она еще в прошлом году почувствовала, что может ведущие клубы обыгрывать, и стала действовать еще более дерзко.

Динамовцы же оказались явно не готовы к первым матчам, они только сейчас набирают обороты. Плюс у бело-голубых есть проблема с вратарем. Еременко завтра 42 года исполнится. Сколько он выдержит без замен? Придет ли в себя Бочаров?

Поэтому у был великолепный шанс эту серию забрать. Но после двух побед они сами себя испугались, – отметил бывший генеральный менеджер клубов .