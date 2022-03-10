Давыдов о Войнове: «На Олимпиаде он сильно прибавил. С этой уверенностью он вернулся в «Динамо», где и вышел на пик формы»

Виталий Давыдов считает, что после Олимпиады Вячеслав Войнов вышел на пик формы.
В серии первого раунда плей-офф против «Северстали» (2-2) защитник «Динамо» набрал 6 (2+4) очков в 4 играх.
– После 0-2 в самой сложной ситуации на лидерские роли в обороне вышел Вячеслав Войнов. Весь прошлый год он пропустил, и такая пауза не могла не сказаться на первой половине его сезона. Но уже на Олимпиаде Войнов очень сильно прибавил – и с этой уверенностью вернулся в клуб, где и вышел на пик формы.
В итоге в Череповце он уже доминировал – и дело не только в его голах и передачах. Настоящий лидер!
– Официальный сайт «Динамо» после матча номер четыре присвоил Войнову, автору гола в овертайме, прозвище «Слава-пулмет». А что, как защитник, скажете о нем вы?
– Войнов – современный защитник, он читает игру, правильно подключается в атаку, обладает направленным и своевременным броском. Среди всех защитников КХЛ в атаке столь же опасен Никита Нестеров из ЦСКА, но он, пожалуй, не так мобилен, как Войнов, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.