Вайсфельд о вылете «Локо»: «Вроде «чемпионское окно», но игроки не для больших задач, оказалось. ЦСКА будто и на 100% не выкладывался»

прокомментировал вылет из плей-офф КХЛ от ЦСКА (0-4).

«Из того, что уже произошло в Кубке Гагарина, меня больше всего удивила именно эта серия.

Конечно, можно говорить о том, что у «Локомотива» проблема с вратарем. Я никогда не был фанатом Паскуале. Да, у канадца был один хороший сезон, когда он выступал за «Барыс». Но я внимательно следил за ним после перехода в «Локомотив». Эдвард время от времени делает какие-то головокружительные спасения, но при этом он в каждом матче одну-две шайбы обязательно «привозит». Нет в нем надежности.

Когда вратарь так играет, я все время вспоминаю свой разговор с Владимиром Лутченко. Мы обсуждали сборную СССР. И я сказал: «Володь, ну у вас же сумасшедшая команда была, любого обыграть могли». А он ответил: «Да, но у нас Третьяк сзади был. И мы всегда знали – можно рискнуть. Если что, Владик подчистит».

А вот когда такой уверенности во вратаре нет, полевые игроки начинают перестраховываться, за него какую-то работу делать. В общем, Паскуале и на Олимпиаде сыграл слабо, и серию плохо начал. Это стало проблемой.

Но дело не только во вратарях. Обе команды удивили. Только ЦСКА со знаком «плюс», а «Локомотив» со знаком «минус». Армейцы здорово контролировали шайбу, вообще не суетились, спокойно выходили из-под давления.

Не знаю, как у них пойдет дальше, но первый раунд ЦСКА очень сильно провел. С таким запасом победы одерживали, что создавалось впечатление, будто на сто процентов они не выкладывались.

Посмотрите на Федорова – спокойный, уверенный. А ведь все это передается и игрокам. Для сравнения можно обратить внимание на Квартальнова – как он дает интервью после игр!

Что касается «Локомотива», тут все наоборот. Вроде у ярославцев было «чемпионское окно». То есть по уровню состава они рассматривались как один из реальных претендентов на . Но в плей-офф оказалось, что все эти игроки не для больших задач. Вроде и возраст хороший, и мастерство есть. Но видно, что с такой командой серьезных задач не решить», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .