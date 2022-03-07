Леонид Вайсфельд: «Хартли в одну калитку переигрывает штаб «Ак Барса». Их спасет только чудо»

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Леонид Вайсфельд считает, что Боб Хартли в одну калитку переигрывает штаб «Ак Барса».

«Авангард» ведет 3-0 в серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом».

«С «Ак Барсом» такая же история, как с «Локомотивом», с 0-3 их спасет только чудо. Тем более следующая встреча в Балашихе. С моей точки зрения, Хартли в одну калитку переигрывает тренерский штаб «Ак Барса».

В начале сезона была большая дискуссия о том, что у «Авангарда» есть большой крен в сторону силовых игроков. Я еще тогда говорил – давайте подождем, посмотрим, чем это закончится. Получается, пока эта система работает практически безотказно. И что очень важно в плей-офф, «Авангард» практически не допускает ошибок.

Не скажу, что «Авангард» – фаворит плей-офф, но это одна из команд, кто может выиграть», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

«Авангард» тащит вперед идеальная защита. Похоже, Хартли понял, что работает в наших условиях

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