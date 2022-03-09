Плакаты «Молодежь zа Путина» и «Zа наших» показали на матче МХЛ юные хоккеисты и болельщики из Хабаровска

Юные хоккеисты из Хабаровска поддержали президента РФ Владимира Путина.

«Амур» в инстаграме сообщил, что хабаровские болельщики и юные игроки пришли на игру Париматч Молодежной хоккейной лиги между «Амурскими Тиграми» и СПб (3:4 ОТ) с плакатами в поддержку России.

На плакатах было написано «Мы за Путина», «Болеем за Россию», «Путин – наш президент», «Zа наших», «Мой голос zа Путина», «Молодежь zа Путина».

«🇷🇺 Наши ребята – патриоты России! Спортсмены и хабаровские болельщики – единая хоккейная семья.

Юные хоккеисты пришли поддержать «Амурских Тигров» и свою страну по ходу заключительной домашней серии регулярного сезона .

Плакаты с символикой #занаших и #я♥️Россию украсили «Платинум-Арену».

Именно сегодня, как никогда, мы должны быть едины. Только вместе мы сильны и непобедимы!» – говорится в сообщении .

Клуб сопроводил публикацию хэштегами #занаших, #своихнебросаем27, #zaмир27 и #zaмир.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.