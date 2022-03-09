Казанский комментирует матчи Кубка Гагарина на КХЛ ТВ

Денис Казанский вернулся к работе на КХЛ ТВ.
Он комментирует матчи плей-офф Кубка Гагарина.
«Мы обо всем договорились еще до Олимпиады, и с этой недели Денис на матчах Кубка Гагарина.
Казанский остается сотрудником Первого, но работа для КХЛ ТВ не возбраняется.
Думаю, болельщики будут рады вновь его услышать на хоккейных трансляциях», – написал руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Федоров.
Казанский вернулся к работе на матчах КХЛ в понедельник, 7 марта. Он комментировал игру «Локомотива» против ЦСКА (1:4).