Казанский комментирует матчи Кубка Гагарина на КХЛ ТВ

Денис Казанский вернулся к работе на КХЛ ТВ.

Он комментирует матчи плей-офф Кубка Гагарина.

«Мы обо всем договорились еще до Олимпиады, и с этой недели Денис на матчах Кубка Гагарина.

Казанский остается сотрудником Первого, но работа для КХЛ ТВ не возбраняется.

Думаю, болельщики будут рады вновь его услышать на хоккейных трансляциях», – написал руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Федоров.

Казанский вернулся к работе на матчах КХЛ в понедельник, 7 марта. Он комментировал игру «Локомотива» против ЦСКА (1:4).