«CШA в хоккее, бейсболе и амepикaнском футболе абсолютно замкнуты на своей стране. И ничего – играют». Мocкoмcпoрт об отстранении Poccии

Алексей Кондаранцев высказался о санкциях ИИХФ и МОК.

Ранее ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям не допускать к соревнованиям российских спортсменов.

«Многие скажут, что невозможно развивать спорт в отрыве от мировых соревнований. А мы и не собираемся.

Во-первых, стоит взять на вооружение опыт наших североамериканских коллег. Что в хоккее, что в бейсболе и американском футболе США абсолютно замкнуты на своей стране. И ничего – играют, собирают рекордное количество зрителей и просмотров.

Во-вторых, нам нужно в разы усилить работу в сфере массового спорта через спартакиады и комплексы ГТО. Мы сделали это сто лет назад и стали ведущей спортивной державой, сделаем это и сейчас.

В-третьих, Европой мир не ограничивается. Мы уже готовим международные спортивные соревнования в 2022 году в Москве. И с каждым днем и годом их будет все больше», – написал руководитель департамента спорта города Москвы.