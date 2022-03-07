Генсекретарь ФХБ: «То, что решила ИИХФ, не окончательно. Разговариваем с Россией и другими стpaнами, чтобы организовать турниры»

Андрей Башко заявил, что решение не окончательно.

Ранее совет организации решил отстранить Россию и Беларусь от международных турниров.

«То, что решила Международная федерация хоккея, еще не окончательно. Мы будем бороться за наши интересы, бороться за интересы ребят, которые к этому всю жизнь шли.

Мы не оставим их в одиночку, не будем просто так смотреть на эту ситуацию, тем более что мы знаем пути выхода из нее.

Мы уже разговариваем и с россиянами, и с другими странами, чтобы организовать турниры», – сказал генеральный секретарь .