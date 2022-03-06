Алексей Анисимов: «Судьи, которые представляли КХЛ на Олимпиаде, отработали здорово»

считает, что арбитры из КХЛ здорово отсудили на Олимпиаде.

– Как вы оцените уровень судейства на прошедшей Олимпиаде?

– Не хочется обсуждать коллег. Я готов говорить про судей, которые представляли КХЛ на Олимпиаде, – они отсудили здорово. Наше понимание несильно отличается от Международной федерации, но я считаю, что хоккей можно сделать еще более чистым, чем сейчас.

– Больше всего обсуждали момент с удалением форварда сборной России Дмитрия Воронкова до конца матча. Интересно ваше мнение на этот счет.

– Этот момент на усмотрение судьи. Наверное, это действительно все-таки 5+20. Там был контрудар, шайба была под Воронковым, он сыграл и попал в голову. Это не самый страшный эпизод, который мог произойти, – сказал главный арбитр КХЛ.