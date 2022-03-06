Кулемин об отъезде легионеров: «Продолжаем действовать по системе. Поменялась немного расстановка звеньев, в остальном изменений нет»

Николай Кулемин считает, что в игре с «Сибирью» «Салават Юлаев» подвела реализация.
Команда из Новосибирска одержала победу в третьем матче серии первого раунда (1:2 ОТ, 1-2), забив решающий гол в 3-м овертайме.
– Это один из самых изматывающих матчей?
– Знали, что будут тяжелые игры, они затягиваются.
– У вас получалось забивать во всех матчах с «Сибирью». Почему не забили сегодня?
– Нет. У нас было много времени и моменты. Просто подвела реализация. Сегодня была тяжелая игра.
– Насколько сложно вам играть в новой роли после ухода легионеров?
– Мы весь сезон играли в свой хоккей, продолжаем действовать по системе. У нас дружная команда. Поменялась немного расстановка звеньев, а в остальном изменений нет.
– Как вы относитесь к провокациям игроков «Сибири»?
– В плей-офф все так играют: и жестко, и провоцируют. Надо держать себя в руках, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».