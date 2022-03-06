Томи Лямся: «Тройка Кадейкина должна быть новым лидирующим звеном «Салавата»

Томи Лямся считает, что в матче с «Сибирью» была настоящая битва на льду.

Команда из Новосибирска одержала победу в третьем матче серии первого раунда (1:2 ОТ, 1-2)

– Очень тяжелая игра была. Обе команды строго играли в обороне. Была настоящая битва на льду. Чем больше матч заходил в овертайм, было понятно, что все решит одна ошибка. Нам надо подтянуть большинство. Не смогли реализовать моменты в овертайме и выиграть.

– Как оцените удар Григория Панина?

– Я не видел момент, с угла не было видно. Я стоял у закругления борта. Понятно, что идет плей-офф и все бьются за каждую часть льда.

– Согласны, что потерялось звено Кадейкина и на первую роль вышла тройка Пименова?

– Игрой наших парней я доволен. Для молодых сейчас получается невероятный опыт. Звено Кадейкина должно быть новым лидирующим звеном. Они получают новую роль. В целом игрой я доволен.

– Когда врачи появились на скамейке «Салавата», все замерли. Как вы реагировали на эпизод с потерей сознания Пустозерова?

– Да, многие испугались. Я тоже. Эти моменты отражают битву на льду.

– Есть ли у вас в запасе еще игроки? Кажется, что «Салавату» не хватает креативности. Есть ли в «Торосе» те, кто могут усилить игру и зайти в первое или во второе звено?

– Я полностью доволен игроками, которые есть. Конечно, мы потеряли из-за последних событий наших лидеров. Поэтому приходится немного играть от обороны, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

«Сибирь» обыграла «Салават», забив победный гол в 3-м овертайме, и сократила отставание в серии – 1-2