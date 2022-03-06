Тихонов-младший о провокациях «Сибири»: «Идет настоящий мужской хоккей. Рубка на льду»

считает, что в серии с «Сибирью» идет настоящий мужской хоккей.

Команда из Новосибирска одержала победу в третьем матче серии первого раунда (1:2 ОТ, 1-2).

– Играли хорошо, обе команды отдали много сил. Знали, что серия будет непростая. Будем готовиться, не останавливаться.

– Что думаете о своем удаление в овертайме?

– Это моя ошибка. Огромное спасибо за то, что выстояли в меньшинстве.

– Мы правильно поняли, что вы били Чесалина только потому, что он пытался снести Шарыченкова?

– Да, я хотел его оттащить. Не знаю, стал ли я в этот момент такой сильный или он баланс так легко потерял.

– Что думаете о провокациях ?

– Идет настоящий мужской хоккей, жесткий. Рубка на льду.

– Вам тяжело постоянно менять партнеров по звену?

– Да, у меня часто менялись партнеры. Но большое количество времени выходил с Хохряковым. Поэтому у меня есть с ним сыгранность, – сказал нападающий .