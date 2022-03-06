Андрей Мартемьянов: «У Бодрова подозрение на сотрясение мозга. Он рвался в бой, хотел играть. Железный человек»

сообщил, что у подозрение на сотрясение мозга.

Сегодня «Сибирь» обыграла (2:1 ОТ) и сократила отставание в серии первого раунда до 1-2.

На 80-й минуте матча капитан «Салавата» ударил в голову Бодрову.

– Хорошая, терпеливая игра. Настоящий плей-офф. Мы оказались сильнее, забили нужный гол. К сожалению, не создавали много моментов, чтобы реализовать их ранее.

Готовимся к следующей игре. Не хочу никого выделять и хвалить. Играла команда, одно целое.

– Что думаете о техническом браке в овертайме?

– Это естественно. У обеих команд была усталость. Не такая концентрация была, особенно в завершающей стадии атак.

– Что с Денисом Бодровым?

– У него подозрение на сотрясение мозга. Он рвался в бой, хотел играть. Это железный человек, он может играть с сотрясением мозга, – сказал главный тренер «Сибири».

Судьи отменили гол «Салавата» в овертайме и удалили Панина до конца матча с «Сибирью» за удар в голову Бодрову

«Сибирь» обыграла «Салават», забив победный гол в 3-м овертайме, и сократила отставание в серии – 1-2