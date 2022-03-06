Сергей Гимаев-младший: «СКА мощнее минского «Динамо». В команде мотивированные игроки и главный тренер»

считает, что мощнее минского .

В двух первых матчах серии первого раунда Кубка Гагарина клуб из Санкт-Петербурга одержал победы и ведет 2-0.

«Думаю, легионеры минского «Динамо» доиграют первый раунд плей-офф, но они все равно находятся в подавленном эмоциональном состоянии. Это сказывается на их игре.

СКА однозначно мощнее. В команде имеются мотивированные игроки, которые не попали на Олимпийские игры, а также мотивированный главный тренер. Понятно, что у них здесь преимущество.

Наверное, у СКА самое очевидное преимущество среди всех пар плей-офф. Минчане все равно держат в голове эту ситуацию. Наверное, для легионеров лучше слить эту первую серию и уехать домой. По игре это ощущается», – сказал комментатор и бывший защитник клубов КХЛ.

Легионеры массово покидают КХЛ: кажется, плей-офф доиграют только российские хоккеисты