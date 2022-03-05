Бабаев отрицает, что клубы КХЛ угрозами удерживают легионеров: «Команды ведут себя порядочно»

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Шуми Бабаев опроверг данные о том, что клубы КХЛ угрозами пытаются сохранить легионеров.

Ранее о подобном отношении сообщил финский агент Симо Нииранен.

«Эти высказывания абсолютно не соответствуют действительности. Наверняка они продиктованы тем, что в Финляндии еще открыт рынок. Таким образом эти агенты пытаются перетащить хоккеистов, чтобы они там доиграли сезон.

Я знаю, что иностранцы в КХЛ, в основном финны, создают чаты, подключают других хоккеистов и ведут агитацию. Практически в каждой команде есть такие игроки. Клубы идут навстречу всем: просто пытаются объяснить, что никаких проблем в том, чтобы доиграть контракт, нет.

Я считаю, когда хоккеисты начинают говорить, что не могут нормально играть, то их надо отпускать. Вот есть Эдвард Паскуале в «Локомотиве», который бьется и никуда не собирается ехать. А есть люди, которые, наоборот, пытаются сбить с панталыку всех остальных, что нехорошо с их стороны.

Я могу сказать, что наши клубы ведут себя очень порядочно и открыто. Ни в одной команде никого не пытаются удержать. Подобные высказывания финского агента – это полная неправда, а они продиктованы личными соображениями», – заявил агент.

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