Медведев о СКА: «Предоставили все разъяснения и заверения игрокам, поэтому никто не уезжает»

Александр Медведев объяснил, почему легионеры не покидают .

«Хоккейный клуб СКА предоставил все необходимые разъяснения и заверения и иностранным, и российским игрокам, поэтому из СКА на сегодняшний день не уехал и уезжать никто не собирается.

Опять разрушают фундаментальный принцип: спорт должен быть вне политики и не разъединять, а соединять людей.

Я допускаю, что в разных клубах может быть разная ситуация, но все-таки у нас в городах, где проходят матчи КХЛ, с точки зрения условий проведения матчей кардинальных различий нет. Отменили QR-коды, могут заполнять арены, плей-офф начался очень интересно.

Конечно, отъезд легионеров ударил по , и это печальное известие», – отметил член совета директоров и СКА.