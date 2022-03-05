Медведев о СКА: «Предоставили все разъяснения и заверения игрокам, поэтому никто не уезжает»

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Александр Медведев объяснил, почему легионеры не покидают СКА.

«Хоккейный клуб СКА предоставил все необходимые разъяснения и заверения и иностранным, и российским игрокам, поэтому из СКА на сегодняшний день не уехал и уезжать никто не собирается.

Опять разрушают фундаментальный принцип: спорт должен быть вне политики и не разъединять, а соединять людей.

Я допускаю, что в разных клубах может быть разная ситуация, но все-таки у нас в городах, где проходят матчи КХЛ, с точки зрения условий проведения матчей кардинальных различий нет. Отменили QR-коды, могут заполнять арены, плей-офф начался очень интересно.

Конечно, отъезд легионеров ударил по «Салавату», и это печальное известие», – отметил член совета директоров КХЛ и СКА.

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