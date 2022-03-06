Леонид Тамбиев: «Губернатор Приморья искренне переживает за «Адмирал», помогает и поддерживает»

сообщил, что хочет оставить яркий след в истории .

– Вы называли «Адмирал» визитной карточкой Приморского края. Что нужно для того, чтобы в новом сезоне попасть в плей-офф?

– Когда я приехал, увидел, что Олег Николаевич Кожемяко, губернатор края, настолько искренне переживает за команду, столько помогает и поддерживает. Как тренер я стараюсь не отвлекаться на высокие цели и задачи. У меня есть своя планка требований, я знаю – если команда будет их выполнять, будет результат.

Но хотелось бы в следующем году попасть в плей-офф, это задача номер один. Я и команду буду на это настраивать. Видите, как – не попали в восьмерку, и сезон для нас закончился. Так давайте сделаем, чтобы такого не было: надо попадать в плей-офф, тогда бы мы сейчас играли и радовали наших болельщиков.

Какая публика во Владивостоке, конечно, последние матчи – команда заиграла, и как пошли люди, поверили в команду, так неистово поддерживали. Они должны быть обижены на нас, что так неровно отыграли сезон и практически потеряли шансы на плей-офф. Но зрители идут семьями, болеют, потрясающе. Если бы не пандемия, думаю, на последних матчах был бы полный стадион.

Мне как тренеру хочется оставить яркий след в истории «Адмирала». Хотя, честно сказать, это первый раз в моей карьере, когда я не участвую в плей-офф как тренер. Всегда заканчивал сезон в марте-апреле, и сейчас очень непривычно. Я до сих пор немного переживаю, что мы не вышли в плей-офф. Для меня это не пустые слова, я максималист по характеру. И команду всегда настраиваю так же.

Глобальная задача – выиграть . Это в моей природе. Зачем тогда вообще собираться? Вот выйдите в финал – тогда это круто, вы можете собой гордиться, уважать себя как спортсмена. Выйти в плей-офф – это начальная цель. Вам дали конфетку, вы сели в кружок, порадовались, и все? А килограмм конфет вам не нужен? Я даже не могу представить, что будет твориться во Владивостоке, когда команда пройдет первый раунд плей-офф, второй. И игрокам будет что вспомнить, какой яркий след они оставили, и мне как тренеру.

Я буду только так заряжать команду, мотивировать ее. Только победы дают настроение в раздевалке, все эти мотивирующие речи не работают. Выиграла команда – атмосфера крутая, тренерам приятно туда заходить. А когда проиграли, и заходить-то не хочется. Взяли последние четыре игры – все улыбаются, раздевалка живет. Игроки видят, как за них переживают, болеют, в такой атмосфере ноги сами несут тебя на ворота, – сказал главный тренер «Адмирала».