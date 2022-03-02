Тамбиев об «Адмирале»: «Игра в большинстве – единственное, что не удалось подправить. Забили катастрофически мало шайб»

выразил недовольство игрой в большинстве.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков «Адмирала». Спасибо за поддержку команды, вас было слышно. В концовке чемпионата мы своей игрой смогли вернуть болельщиков на трибуны и старались их не подводить. После того, как я принял команду, отработали 15 игр, одержали 8 побед. Я считаю, что это неплохой результат. Концовка чемпионата получилась оптимистичной, создали хороший задел на следующий сезон.

Поменяли распорядок дня игроков, начали больше тренироваться, добавили интенсивности работы на льду, начали раскатываться перед играми, вовлекли ребят в тренировочный процесс. Старались по всему фронту развивать ребят, чтобы как-то выправить ситуацию. Получилось добавить тренированности, добавить дисциплины. Был одержан ряд хороших побед – две победы над «Сибирью», выделю также победу над флагманом , «Ак Барсом».

Спасибо ребятам за то, что профессионально приняли наши требования. Они хорошо тренировались и результаты не заставили себя долго ждать.

Единственное, что не удалось нам подправить, – это игра в большинстве. Забили всего четыре шайбы в большинстве в пятнадцати матчах, катастрофически мало. И вообще забивали мало, результативность оставляла желать лучшего, голов не хватало. Если оборона, вратари и меньшинство помогли нам выигрывать матчи, то в плане большинства, реализации моментов и игры в атаке мы видим большой плацдарм для развития», – сказал главный тренер «Адмирала».