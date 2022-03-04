Леонид Тамбиев: «Адмирал» должен доказать свою боеспособность в следующем сезоне»

сообщил, что «Адмирал» выступал за продолжение регулярного чемпионата.

– С каким настроением восприняли новость о завершении регулярного чемпионата? С одной стороны, «Адмирал» по-прежнему боролся за плей-офф, с другой – в этой борьбе многое уже зависело не только от вас, но и от игры прямых конкурентов.

– «Адмирал» был за то, чтобы играть. Конечно, расстроились, что говорить. У нас оставались два домашних матча с – на фоне того, что команда показывала в последних играх, болельщики стали возвращаться на трибуны, о нас заговорили в городе. Думаю, на эти матчи пришло бы достаточно зрителей.

Но что сделаешь, от нас мало что зависело. Есть небольшая недосказанность, но мы должны в следующем сезоне доказать нашу боеспособность. Постараемся завершить то дело, которые мы сейчас начали.

– Насколько место «Адмирала» в таблице соответствует тому, что команда показывала на льду?

– Объективно – соответствует. Может, могли быть на одну позицию выше, но скажу так – плей-офф надо заработать, играя ровно весь регулярный чемпионат. Да, сезон длинный, бывают перепады, тяжело держать спортивную форму игроков на длинном отрезке. Но не должно быть ям, длинных серий поражений. Они, к сожалению, у «Адмирала» были в этом сезоне.

Пока мы там, где мы есть. Строим коллектив, это процесс не быстрый, идем шаг за шагом, пазл потихоньку должен собираться. У нас будет время, где мы будем очень много вкладывать в команду. Сейчас важно сохранить ее костяк, – сказал главный тренер .