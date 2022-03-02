Леонид Тамбиев: «Братья Ушенины поехали развиваться. Им поступило предложение поиграть в Европе, «Адмирал» не стал препятствовать»

Леонид Тамбиев сообщил, что братья Ушенины поехали в Европу развиваться.

Ранее Владислав Ушенин и Вячеслав Ушенин расторгли контракты с «Адмиралом». Они выступают в Финляндии за .

– Братья Ушенины покинули клуб. Это решение тренерского штаба?

– Они поехали развиваться. Им поступило предложение поиграть в Европе, руководство клуба не стало препятствовать.

Спрос со стороны европейских чемпионатов был и на ряд других игроков, но их мы решили оставить в расположении клуба. Сейчас у нас подписаны контракты с двумя вратарями, семью защитниками и четырьмя нападающими.

Турнир в Сочи дал нам пищу для размышлений, посмотрели, проанализировали. Смотрим игроков . Регламент никто не отменял, в составе основной команды должны быть молодые игроки. Смотрим плей-офф , смотрим креативных игроков, тех, кто выделяется, кто может играть на уровне КХЛ. Просматриваем легионеров, которые, по нашему мнению, смогут играть в , – сказал главный тренер .