Алексей Анисимов: «Назаров – адекватный человек. Он относится к судьям намного лучше, чем некоторые его коллеги»

считает, что стал более опытным и грамотным тренером.

– Как судьи восприняли возвращение Андрея Назарова в КХЛ? У него уже была дисквалификация в сезоне.

– Андрей Викторович – специалист, который нужен в нашем хоккее и, в том числе, полезен для судей. Почему нам надо относиться к нему по-другому, чем к остальным? Он делает свою работу, а мы – свою.

Назаров стал более опытным и грамотным и прекрасно общается с судьями. СМИ создали определенный его образ. Он относится к судьям намного лучше, чем некоторые из других его коллег, и с ним даже проще работать. Андрей Викторович – более чем адекватный человек. А взорваться, выплеснуть свои эмоции могут все.

– Какие тренеры в КХЛ больше всего общаются с судьями?

– Бывает по-разному. Все зависит от матча, от накала, от задач тренера. Опытный специалист знает, как и когда надо общаться с судьями.

– Считается, что умеет давить на судей.

– Каждый тренер имеет свою тактику работы с судьями, у Хартли она своя. У нас 24 тренера в КХЛ, и у каждого свой почерк. Все моменты, связанные с давлением на судей, мы разбираем на тренингах. В последние годы в КХЛ система подготовки арбитров поменялась, ввели дополнительные механики, в том числе и по психологии. Судьи готовы к общению с разными специалистами, в этом суть работы.

– Молодой судья может поддаться

– Молодой или нет, это не имеет значения. Все зависит от судейского стержня, – сказал главный арбитр КХЛ.

Назаров возвращается в КХЛ. Он дрался с болельщиками и судьями, бил врача СКА, забивал стрелку Фетисову