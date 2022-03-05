Алексей Анисимов: «В КХЛ кардинально меньше судейских ошибок, чем в НХЛ»

сравнил количество судейских ошибок в КХЛ и .

– Неоднократно приходилось сталкиваться с мнением, что в КХЛ судят даже лучше, чем в НХЛ. Можете с этим согласиться?

– Я всегда сравниваю судейство в НХЛ и КХЛ. Не хочется оценивать своих североамериканских коллег, но, поверьте, количество ошибок у нас и за океаном отличается кардинально. Здесь их меньше.

Почему-то в России судей только критикуют. Руководители клубов очень сильно переживают на тему судейских ошибок, хотя самое главное – они сейчас стали понимать, что это происходит не из-за предвзятого отношения. Судьи – это обычные люди, которые тоже ошибаются. Не все это понимают.

– А благодаря чему удалось добиться судейства лучше, чем в НХЛ?

– Чувство ответственности и мотивационная сетка. То, как судьи продвигаются по плей-офф, позволяет им получить в следующем сезоне новый контракт. Они много думают на этот счет. Конечно, хочется, чтобы давления на наших судей было поменьше, но пока ситуация такая.

– У нас хоккеисты говорят: «Когда мы ошибаемся, то нас наказывают, а судей – нет». Наказывают ли судей в КХЛ за ошибки?

– Система наказаний уже есть давно. Игроки не знают, что у судей есть премиальная и бонусная часть в зарплате. В зависимости от работы арбитр может не получить бонусы за сезон.

Если судья провел плохо матч, с него снимаются один-четыре процента годового контракта. У хоккеистов такого нет: как бы они ни играли, они получают фиксированную часть по своему соглашению полностью, – заявил главный судья, работающий в .