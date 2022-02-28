Алексей Анисимов: «Регулярный чемпионат арбитры отработали на твердую четверку. Средний уровень судейства в КХЛ на хорошем уровне»

подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ с судейской точки зрения.

«Регулярный чемпионат судьи отработали на твердую четверку. Средний уровень судейства в лиге на хорошем уровне.

Не хочется их недооценить или перехвалить, но надеемся, что они здорово покажут себя в плей-офф.

Мы показали им те же материалы, что и руководителям клубов КХЛ перед стартом матчей на вылет.

Сделали акцент на том, чтобы игроки высокой квалификации могли показать свое мастерство, чтобы команды не могли использовать тактику мелкого фола. Поговорили о моментах, которые разбирали в течение сезона.

В этом плей-офф мы продолжим практику публикации разъяснений на сайте КХЛ – каждый видеопросмотр будем дополнительно объяснять, прикладывая видеоматериалы. Это, как мы говорим, must have, обязательная вещь.

Прежде всего, для болельщиков и масс-медиа, чтобы они понимали, почему было принято то или иное решение», – заявил главный арбитр .