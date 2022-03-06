Александр Кожевников: «Исход серии ЦСКА – «Локомотив» уже предрешен. Психологическое преимущество на стороне армейцев»

считает, что исход серии «Локомотив» – ЦСКА уже предрешен.

Третий матч команд в плей-офф затянулся более чем на пять часов. Армейцы одержали победу в четвертом овертайме (3:2 ОТ) и повели в серии Кубка Гагарина 3-0.

«Психологическое преимущество сейчас явно находится на стороне армейцев. Победа, одержанная в таком долгом поединке, всегда придает дополнительные моральные силы. К тому же третьи матчи в серии плей-офф считаются ключевыми.

Понятно, что ярославцы будут сопротивляться: команда у них с характером, да и отступать некуда. Но исход этого противостояния, думаю, уже предрешен.

Две победы из трех ЦСКА одержал в овертайме? Армейцы дожимали соперника в концовке матчей за счет опыта. В команде много бывалых хоккеистов, это сыграло большую роль», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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