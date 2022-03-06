Никитин о 2:3 с ЦСКА: «Локомотиву» надо заслужить победу. Все на грани»

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Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ).

Главный тренер «Локомотива» высказался после матча первого раунда Кубка Гагарина (0-3 в серии).

– По сегодняшней игре говорить уже особо нечего. Готовимся к следующему матчу.

– В третьем матче вы ведете в счете, но проигрываете. Это какой-то рок, потому что по всей статистике «Локомотив» лучше?

– Здесь не рок. Здесь играют две сильные команды. Где-то, скажем так, надо заслужить победу, пройти через это. Все на грани. Поэтому и сказал, что готовимся к следующей игре, – сказал Никитин.

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