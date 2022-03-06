Федоров о 3:2 с «Локомотивом»: «ЦСКА выстоял, в конце овертайма большинство сработало»

оценил победу над «Локомотивом» (3:2 ОТ).

Главный тренер ЦСКА высказался после матча первого раунда Кубка Гагарина (3-0 в серии).

«Очень интенсивная игра. Все хорошо играли, немного ошибались. Нас подвела дисциплина. Парни выстояли, выдержали, и в результате в конце овертайма наше большинство сработало. Парни — молодцы, готовимся дальше, не расслабляемся.

Были ситуации — мы играли очень активно, но когда не были уверены в перехвате шайбы или давлении, я просил ребят сыграть пассивно. Тем не менее мы пытались загнать соперника на борт и встречать до красной линии», – сказал Федоров.

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