Алексей Шевченко: «Связался с тремя игроками НХЛ. Никто из них никакой травле не подвергается. Дайте уже Мильштейну грабли»

опроверг заявления о травле россиян в НХЛ.

«Связался с тремя игроками НХЛ. Никто из них никакой травле не подвергается.

А один заметил, что Мильштейн «слишком много разговаривает». Я нечто подобное предполагал. Дайте ему уже грабли», – написал Шевченко в телеграм-канале.

Агент Мильштейн представляет интересы 75% игроков НХЛ, родившихся в России и Беларуси, включая Никиту Кучерова, Андрея Василевского, Илью Сорокина, Илью Михеева и Никиту Задорова.

Мильштейн о россиянах в НХЛ: «Их называют нацистами, им желают смерти. Дискриминация и расизм поражают»

Мильштейн о Дацюке: «Диванные критики говорят, что я работал у него садовником. Это полная ерунда»