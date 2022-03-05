Алексей Шевченко: «Связался с тремя игроками НХЛ. Никто из них никакой травле не подвергается. Дайте уже Мильштейну грабли»

Теги НХЛ Алексей Шевченко Дэн Мильштейн дискриминация Хоккей

Алексей Шевченко опроверг заявления Дэна Мильштейна о травле россиян в НХЛ.

«Связался с тремя игроками НХЛ. Никто из них никакой травле не подвергается.

А один заметил, что Мильштейн «слишком много разговаривает». Я нечто подобное предполагал. Дайте ему уже грабли», – написал Шевченко в телеграм-канале. 

Агент Мильштейн представляет интересы 75% игроков НХЛ, родившихся в России и Беларуси, включая Никиту Кучерова, Андрея Василевского, Илью Сорокина, Илью Михеева и Никиту Задорова.

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